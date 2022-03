Teen Wolf, le film : Dylan O'Brien confirme l'absence de Stiles, l'acteur déçu mais s'explique

C'est la bonne nouvelle de ce début d'année, cinq ans après la diffusion de son dernier épisode sur MTV aux USA, la série Teen Wolf va faire son retour sur nos écrans. Le twist ? Il ne s'agira pas d'une nouvelle saison mais d'un film qui verra nos personnages préférés affronter une terrible menace dans les rues de Beacon Hills.

Dylan O'Brien déçu de ne pas être dans le film

Malheureusement, si la plupart des acteurs principaux seront de retour, que ce soit Tyler Posey (Scott), Holland Roden (Lydia) ou encore Shelley Hennig (Malia), ce projet devra se faire sans Dylan O'Brien. L'interprète de Stiles - l'un des héros emblématiques de la fiction, a en effet confirmé auprès de Variety qu'il ne participera pas au tournage. Une révélation décevante pour les fans, mais également pour l'acteur, "C'était une décision difficile".

Il l'a dans un premier temps rappelé, il est toujours autant attaché à la série qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public. "La série compte tellement pour moi, a-t-il confié. C'était la première chose que j'ai pu faire et il y a tant de personnes qui me sont chères dedans". Mais alors, pourquoi sera-t-il absent du film ? Tout simplement à cause d'un problème d'agenda.

Un problème d'agenda pour l'acteur

"J'ai vraiment tout tenté pour que ça fonctionne et que ça se fasse, mais tout s'est enchaîné trop rapidement, a déploré Dylan O'Brien. On n'était pas encore certains que ça allait réellement se produire et d'un coup, ils nous ont en quelque sorte balancé le projet à la figure. On a vraiment tout tenté pour trouver une solution". Oui, difficile de ne pas trouver ça rageant...

Malgré tout, le comédien l'a assuré, il n'est pas amer et n'a pas envie que l'expérience des fans soit gâchée à cause de son absence. Au contraire, il reste satisfait de la fin de son personnage dans la série, "Au final, j'ai compris que tout s'était terminé d'une bonne façon pour moi et j'ai envie de laisser les choses comme ça". Surtout, il sera de son côté le premier à soutenir et regarder ce film, et il espère que le public partagera son enthousiasme, "Je souhaite à tous le meilleur et je regarderai le film dès qu'il sortira. J'espère qu'il sera badass !"

Pour l'heure, aucune date de sortie pour le film Teen Wolf n'a encore été dévoilée. Le film devrait entrer en tournage dans les semaines à venir.