Teen Wolf, le film : le casting annoncé... sans Dylan O'Brien !

Même si une série est annulée, elle n'est jamais vraiment morte et ça, les chaînes américaines nous l'ont prouvé plusieurs fois ces dernières années et derniers mois. Après les retours de Sex and the City avec And Just Like That, de Dexter avec Dexter : New Blood et le projet de nouvelle saison d'Esprits Criminels, c'est Teen Wolf qui va revenir. Mais pas avec de nouveaux épisodes : le créateur Jeff Davis a confirmé en septembre 2021 le retour avec un film.

Le casting du film Teen Wolf dévoilé...

Jusqu'à présent, peu de détails étaient connus sur ce futur projet, écrit par le créateur de la série. Mais on en sait plus aujourd'hui et ça commence par le casting ! Paramount+ qui diffusera prochainement le film a annoncé la liste des acteurs et il y a du beau monde et des surprises. Comme par exemple le retour de Crystal Reed dans le rôle d'Allison (alors qu'elle est censée être morte quand même). Voici la liste des acteurs qui reviennent :

Tyler Posey (Scott)

Holland Roden (Lydia)

Shelley Hennig (Malia)

Crystal Reed (Allison)

Colton Haynes (Jackson)

Dylan Sprayberry (Liam)

Ryan Kelley (Jordan)

Melissa Ponzio (Melissa)

Linden Ashby (Sheriff Stillinski)

JR Bourne (Chris Argent)

Seth Gilliam (Deaton)

Orny Adams (Coach Finstock)

... avec trois gros absents

Une liste impressionnante mais à laquelle manque quand même trois acteurs phares de la série. A commencer par Dylan O'Brien aka Stiles Stilinski. L'acteur avait quitté Teen Wolf pour se consacrer à sa carrière au cinéma avant de revenir pour quelques épisodes dans la dernière saison. Tyler Hoechlin qui jouait Derek Hale ne devrait pas non plus revenir, lui qui tourne dans la série Superman et Lois, dispo chez nous sur Salto. Enfin, Arden Cho alias Kira n'est pas non plus annoncée. L'actrice avait été virée de la série à l'issue de la saison 5. La plateforme ajoute quand même que des noms additionnels seront annoncés prochainement, on a donc encore un petit espoir.

Le synopsis dévoilé

En plus de ça, Paramount+ a aussi dévoilé le synopsis officiel du film. "Alors que la pleine lune se lève à Beacon Hills, une force malfaisante terrifiante émerge. Les loups hurlent de nouveau, rappelant les banshee, coyotes garous, les kitsune et tous les êtres de la nuit. Mais seul un loup garou comme Scott McCall, plus adolescent mais toujours alpha, peut rassembler de nouveaux alliés et des amis de confiance pour combattre ce qui pourrait être l'ennemi le plus puissant et le plus mortel auquel ils ont fait face" peut-on lire. La hype est là (même si on ne se remet pas de l'absence de Stiles).