Sex and the City : la bande-annonce de la suite sans Samantha se dévoile

Une histoire plus moderne et un casting plus diversifié

Si on ne sait pas encore ce qu'ils ont imaginé exactement pour ce reboot de Sex and the City, on peut en tout cas voir dans la bande-annonce que les BFF ont évolué. Physiquement, les stars de SATC ont changé mais mentalement aussi, leurs persos ont changé. Carrie, Charlotte et Miranda adorent toujours la mode, les looks hauts en couleurs et les endroits de rêve où un verre de Cosmo coûte un mois de loyer. Mais elles semblent désormais dans un monde plus réel : elles prennent le métro à New York (oui, Miranda est dans une rame de métro), elles prennent un pique-nique (à Central Park et avec une table et des chaises, mais quand même)...

Et en plus, elles sont plus modernes : on voit dans la bande-annonce des applis de rencontres, des podcasts... Les héroïnes abordent aussi les questions de genres, et les personnages secondaires ont des origines ethniques plus diverses. Eh oui, casting plus diversifié avec les arrivées de Sara Ramirez (Grey's Anatomy), Sarita Choudhury (Homeland), Nicole Ari Parker (Empire) ou encore Karen Pittman (The Morning Show).