Sara Ramirez au casting de la suite de Sex and the City : que devient l'ex-star de Grey's Anatomy ?

Ce jeudi aux Etats-Unis, Grey's Anatomy va faire ses adieux à Jackson Avery suite au départ annoncé de Jesse Williams. L'acteur est loin d'être le premier à quitter la série médicale, déjà renouvelée pour une saison 18. Auparavant, de nombreux acteurs ont quitté le show et plusieurs ont fait leur retour dans la saison 17. Mais Sara Ramirez alias Callie Torres n'était pas parmi eux.

Elle jouera un personnage non-binaire dans Sex and the City

C'est officiel depuis le début 2021 : Sex and the City reviendra pour une nouvelle saison de 10 épisodes intitulée And Just Like That... Si Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte) seront de retour, ce ne sera pas le cas de Kim Cattrall (Samantha). Pour parer à ce départ, la série va introduire de nouveaux personnages et on en connaît désormais un : Sara Ramirez incarnera Che Diaz, un personnage non binaire qui s'identifie avec le pronom iel, précise le communiqué de HBO Max. Che Diaz y est décrit comme "non-binaire, queer, une star du stand-up qui est responsable d'un podcast dans lequel intervient souvent Carrie Bradshaw". Une annonce qui prouve que, pour sa saison 7, la série a voulu miser sur l'inclusivité.

Que devient Sara Ramirez ?

Sara Ramirez avait elle même annoncé être non-binaire (et utiliser les pronoms elle et iel) en août 2020 dans un post sur Instagram. En octobre 2016, elle avait révélé au public être queer et bisexuelle. Aujourd'hui âgée de 45 ans, la star a continué à faire parler d'elle à la télévision malgré son départ surprise de Grey's Anatomy à la fin de la saison 12 en 2016. On a notamment pu la voir entre 2017 et 2019 dans la série Madam Secretary où elle incarnait Kat Sandoval.