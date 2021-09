Mort de Willie Garson (Stanford dans Sex and the City) : l'acteur est décédé à 57 ans

Une véritable star du monde des séries

Si la carrière de Willie Garson a débuté à la fin des années 80 avec des apparitions dans des séries comme Sacrée famille, Cheers ou encore Mes deux papas, avant de jouer dans des séries cultes comme Mr Belvedere, Twin Peaks ou encore Code Quantum et New York Police Blues au milieu des années 90, c'est bien son rôle de Stanford Blatch - le meilleur ami de Carrie, dans Sex and the City, qui l'a véritablement révélé au monde entier. Un personnage incontournable qu'il a retrouvé plusieurs fois au cinéma et qu'il a récemment repris dans la suite de la série, récemment commandée par HBO Max (voir dans notre diaporama). A ce jour, on ne sait pas encore ce que décideront les créateurs au sujet du personnage.

Parmi les autres rôles marquants de Willie Garson, il y a bien évidemment celui de Gerard Hirsch tenu dans Magnum P.I. et Hawaii 5-0, mais surtout, il est impossible de ne pas citer sa remarquable interprétation de Mozzie - arnaqueur de talent et meilleur ami de Neal, dans la comédie policière FBI Duo très spécial au côté de Matt Bommer.

Une pluie d'hommages de la part de ses amis et collègues

Matt Bommer (Neal) qui lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage sur ses réseaux sociaux. Après avoir partagé de nombreuses photos de son ami, le comédien a notamment déclaré : "Willie. Je ne comprends pas. Ce n'est pas juste. Cette dernière année, tu m'as tellement appris sur ce qu'est le courage, la résilience et l'amour. Je n'arrive toujours pas à envisager un monde sans toi, où je ne peux pas t'appeler si j'ai besoin de rire ou d'être inspiré. La dernière chose que tu as pu faire lorsque l'on s'est dit au revoir, ça a été de descendre ton masque (je hais le Covid), sourire et me faire un clin d'oeil. Je sais que ça ne reflétait pas la douleur que tu pouvais traverser, mais c'était un rappel de tout ce que tu étais pour moi : capable de m'élever, me rendre meilleur et toujours, toujours me faire sourire. (...) Je t'aime pour toujours Willie Garson".

De son côté, Tim DeKay (Peter Burke) - autre acteur culte de FBI Duo très spécial, a profité de son compte Twitter pour déclarer "Bon voyage Wilhelm. Tu sais combien je t'aime et t'aimerai toujours", tandis que Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) a partagé, "Willie, mon tendre ami, j'ai le coeur terriblement meurtri. C'est encore difficile pour moi de croire que tu n'es plus là. Tu as affronté cette bataille avec force et grâce. Le Paradis accueille un homme incroyable et ils sont incroyable chanceux".

Concernant Sex and The City, c'est l'actrice Cynthia Nixon (Miranda) qui s'est exprimée la première, "Je suis terriblement triste face à la disparition de Willie Garson. Nous l'aimions tous et adorions travailler avec lui. Il était d'un humour sans fin devant la caméra et dans la vie de tous les jours. Il était une source de lumière, d'amitié. Mon coeur va à son fils, Nathen. J'espère que tu sais à quel point il t'aimait et était fier d'être ton père".