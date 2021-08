Sex and the City de retour : découvrez la "nouvelle Samantha" en photos

Sex and the City : Samantha (Kim Cattrall) absente, mais voilà une nouvelle 4ème amie

Sex and the City sera bientôt de retour grâce à la mini-série And Just Like That..., qui sera une suite. Après 2 films Sex and the City, ce n'est pas un Sex and the City 3 qui sortira au ciné comme prévu mais une mini-série donc, sur HBO Max (mais la date de diffusion n'est pas encore connue). Et le casting est de retour : Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) et Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Chris Noth (Mr. Big), David Eigenberg (Steve Brady), Mario Cantone (Anthony Marentino-Blatch), Willie Garson (Stanford Blatch) ou encore Evan Handler (Harry Goldenblatt).

Sauf Kim Cattrall ! L'interprète de Samantha Jones est absente du projet comme le savent déjà les fans, vu les tensions entre Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker. Et alors que Sara Ramírez (Grey's Anatomy ) a rejoint le casting d'And Just Like That... pour jouer Che Diaz, le premier perso non-binaire de la série, une nouvelle Samantha a fait son apparition sur le tournage. IL s'agit de l'actrice Nicole Ari Parker, qui tiendra non pas le rôle de Samantha, mais celui de Lisa Todd Wexley, la nouvelle 4ème amie de Carrie, Charlotte et Miranda.

Pour le moment, HBO a donné peu d'indices sur ce nouveau personnage, alias la nouvelle BFF et donc nouvelle Samantha en quelque sorte. La chaîne a simplement expliqué qu'elle sera "une mère de trois enfants, documentariste et vivant sur Park Avenue" (quartier ultra chic de New York). Un personnage qui semble bien loin (en tout cas sur le papier) de celui de Samantha Jones, connue pour ses parties de jambes en l'air et son franc-parler qui ne voulait pas d'enfants.