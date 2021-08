Sex and the City : Mr Big de retour au côté de Carrie, les photos du tournage dévoilées

D'autres persos de Sex and the City de retour sur les photos du tournage

Un autre retour a aussi été montré dans des photos du tournage dévoilées. Il s'agit du retour de Natasha (Bridget Moynahan), l'ex femme de Mr Big. Mais que fait-elle dans la suite, And Just Like That... ? Bien évidement, d'autres photos du tournage de la mini-série ont aussi montré les présences de Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Harry Goldenblatt (Evan Handler), Steve Brady (David Eigenberg), Stanford (Willie Garson) et Anthony (Mario Cantone). Mais on a aussi pu voir les enfants de Charlotte et Miranda qui ont bien grandi, avec des nouveaux acteurs pour les incarner.

Autre actrice sur le tournage de And Just Like That... : Sara Ramirez (Grey's Anatomy) qui jouera Che Diaz, le premier personnage non binaire de Sex and the City.

Un retour qui sera aussi marqué par des héroïnes qui assument leurs âges et leurs petits "défauts" comme les rides, les lunettes, les cheveux gris ou encore les injections esthétiques. En effet, Carrie, Charlotte et Miranda devraient être toujours aussi glamour mais s'assumer pleinement, sans trop de maquillage et sans Photoshop.