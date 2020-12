Sex and the City : la série bientôt de retour mais avec une grosse absence

On vous l'a déjà dit plusieurs fois, la télévision américaine ne rime pas vraiment avec inventivité en ce moment et même HBO s'y met ! Alors qu'un remake de True Blood produit par Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) et Alan Ball est en préparation sur la chaîne câblée, la plateforme HBO Max a elle aussi plusieurs projets de reboots comme celui de Gossip Girl qui arrive en 2021 et dont le tournage se poursuit ou bien celui de Pretty Little Liars. Mais ce n'est pas tout !

Une nouvelle saison de Sex and the City en approche

Comme l'a dévoilé The New York Post, la plateforme qui pourrait bien débarquer en France l'an prochain a également un autre projet (excitant) dans les cartons : un retour de Sex and the City ! Et cette fois, pas de reboot : HBO Max serait sur le point de signer un contrat avec trois des quatre actrices originales à savoir Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) et Cynthia Nixon (Miranda). Il s'agirait donc presque d'une saison 7 des aventures du groupe de copines, mais sans un membre du quatuor.

Kim Cattrall (Samantha) absente

Eh oui, comme on pouvait s'y attendre, Kim Cattrall alias Samantha n'est pas liée au projet. Après 6 saisons et 2 films, l'actrice ne souhaite plus reprendre son rôle. En plus de tensions avec Sarah Jessica Parker, la star que l'on a pu voir dans Tell Me a Story et que l'on retrouvera bientôt dans Filthy Rich (diffusée sur Téva à partir du 3 janvier) avait annoncé en 2017 qu'elle ne souhaitait plus jouer le personnage mais voulait être remplacée. "Je l'ai jouée jusqu'à la fin et encore plus et j'ai adoré ça. Une autre actrice devrait la jouer. Il pourrait y avoir une Samantha Jones afro-américaine ou hispanique" avait-elle expliqué en 2017. Une idée qui ne plaisait pas vraiment à Sarah Jessica Parker. Alors, que va-t-il advenir de Samantha ?