Sex and the City : les enfants de Miranda et Charlotte ont bien grandi, voilà les avant-après

Sex and the City est un vrai phénomène ! Les livres de Candace Bushnell avaient été adaptés en série culte par Darren Star, puis en 2 films. Et alors qu'il n'y a pas eu de Sex and the City 3 sur grand écran, une nouvelle série And Just Like That... est en revanche en préparation pour HBO Max. Et les stars du casting original sont de retour, sauf Kim Cattrall alias Samantha Jones qui sera absente. Les actrices Sarah Jessica Parker qui joue Carrie Bradshaw, Kristin Davis qui incarne Charlotte York et Cynthia Nixon qui interprète Miranda Hobbes ont commencé à tourner le nouveau projet.

Et ce samedi 24 juillet 2021, une partie du casting de la suite de Sex and the City était réunie devant la Manhattan School for Music à New York. Dans les photos publiées notamment dans Elle, on voit que les enfants de Charlotte et Miranda ont bien grandi. Pour rappel, Brady est le fils de Miranda et Steve, et Lily et Rose sont les filles de Charlotte et Harry. Et ce ne sont plus des enfants mais des ados (voire des adultes).

Découvrez les photos avant-après des enfants de Sex and the City

Joseph Pupo incarnait Brady, le fils de Miranda et Steve dans les films Sex and the City. Et le personnage a bien grandi, c'est désormais l'acteur Niall Cunningham, âgé de 23 ans, qui joue Brady dans And Just Like That... Il a notamment tourné dans les séries Awkward et Life in Pieces.