Voyage vers la lune : pourquoi il ne faut pas manquer le nouveau film d'animation Netflix

Une histoire pleine de poésie et de magie

Netflix a une fois encre frappé fort. Après un premier film d'animation féérique, Klaus, qui était aussi bien pour petits et grands, et La Famille Willoughby qui était très drôle, la plateforme de streaming a mis en ligne Voyage vers la lune (Over the Moon en version originale) ce vendredi 23 octobre 2020. Ça parle de quoi ? D'une petite fille chinoise, Fei Fei, passionnée d'astronomie et de sciences qui perd sa maman, malade. L'enfant se lance alors dans un projet fou : construire une fusée pour aller sur la Lune. Son objectif ? Prouver qu'une déesse lunaire existe pour de vrai. Elle se retrouve alors embarquée dans une folle aventure, en découvrant que la légendaire déesse souffre elle aussi de la perte de quelqu'un qui lui tenait à coeur. Une histoire aussi touchante que poétique.

Des dessins magnifiques

Voyage vers la lune a été réalisé par le créateur de La Petite sirène, Glen Keane et par John Kahrs. Glen Keane est un ex animateur de chez Disney. Il a notamment créé les personnages d'Aladdin, Pocahontas, Raiponce et Ariel dans La petite sirène. Depuis, le cinéaste avait réalisé les courts-métrages Duet et Dear Basketball (co-réalisé avec avec Kobe Bryant). Et clairement, on sent la patte Disney dans les dessins du film d'animation Netflix. Les designs sont incroyablement réussis, avec une petite fille expressive, une déesse lunaire superbe, des créatures fantastiques colorées ou encore des décors enchanteurs.

Des chansons entraînantes

Que serait La Reine des Neiges sans Libérée, délivrée ? Et Pocahontas sans L'air du vent ? Là aussi on retrouve ce qui a fait les succès des films d'animation de notre jeunesse. Dans Voyage vers la lune, les chansons ont une place importante et permettent aux personnages d'exprimer leurs émotions et de chanter ce qu'ils pensent pour faire avancer l'histoire. Des musiques aux paroles travaillées et aux airs entêtants, et toutes diverses, allant de la ballade à des morceaux plus rythmés.