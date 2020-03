La Famille Willoughby : après Klaus, Netflix dévoile son incroyable nouveau film d'animation

Nouveau film d'animation pour Netflix

Ted Sarandos - le responsable des contenus de Netflix, vient de le promettre, malgré le confinement imposé un peu partout dans le monde et l'arrêt de ses nombreuses productions (films, séries, documentaires) à la suite de l'épidémie de coronavirus, la plateforme ne sera pas à court de contenus dans l'immédiat. Au contraire, elle a beaucoup d'avance et les effets de cette crise ne se feront pas ressentir avant plusieurs mois.

Et comme des preuves parlent plus que des mots, Netflix vient donc de dévoiler la bande-annonce de son nouveau film d'animation. Après le succès du magnifique "Klaus" - sorti en novembre dernier, le site de SVOD mettra bientôt en ligne "La Famille Willoughby", un long-métrage adapté du livre de Lois Lowry (Le Passeur).

Une aventure déjantée et improbable

Au premier abord, on peut être déçu de voir Netflix revenir à une animation actuelle en 3D, là où la beauté de Klaus résidait dans sa 2D maîtrisée, mais l'histoire improbable de La Famille Willoughby et ses gags visuels déjantés devraient suffire à nous emporter et nous faire marrer.

Au programme ? Déçus de ne pas avoir des parents normaux et aimants comme les autres familles, les enfants Willoughby décident d'envoyer les leurs dans une expédition dangereuse afin de s'en débarrasser. Malheureusement, alors qu'ils pensent être enfin libres, une étrange nounou débarque et les affaires familiales leur collent soudainement aux fesses. De quoi les plonger dans une aventure étonnante et (très) colorée.

La Famille Willoughby sortira le 22 avril sur Netflix.