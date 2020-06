Over the Moon : Netflix dévoile le trailer du 1er film d'animation du créateur de La petite sirène

Un projet Netflix avec un ancien animateur phare de Disney

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Glen Keane était un créateur et animateur très important chez Disney. C'est à lui que l'on doit de nombreux personnages : Aladdin, Pocahontas, Tarzan et Raiponce dans les films éponymes, Ariel dans La petite sirène, la Bête dans La Belle et la Bête, Rox adulte dans Rox et Rouky, Ratigan dans Basil, détective privé...

Depuis qu'il a quitté Disney en 2012, il a sorti deux courts-métrages. Duet, une histoire d'amour et de destins croisés à travers plusieurs années, et Dear Basketball, co-réalisé avec avec Kobe Bryant, sur le parcours du joueur de la NBA aujourd'hui décédé (et qui avait reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2018).