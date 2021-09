Mort de Michael K. Williams : pluie d'hommages pour l'acteur de The Wire et Boardwalk Empire

Michael K. Williams est décédé

Ce lundi 6 septembre 2021 était une journée noire. Tandis que le monde du cinéma a perdu l'un de ses monstres sacrés en la personne de Jean-Paul Belmondo, le monde des séries a quant à lui dû faire ses adieux au comédien Michael K. Williams, décédé à l'âge de 54 ans.

Pour l'heure, peu d'informations ont été dévoilées sur les circonstances entourant ce décès, si ce n'est que l'acteur a été retrouvé sans vie à son domicile à New York aux alentours de 14h. Malgré tout, si la police a révélé qu'une "enquête était en cours et qu'un examen médical déterminera les causes de cette mort", les premières indications laissent entendre que Michael K. Williams serait décédé des suites d'une overdose.

Un acteur au talent incroyable

Nommé 5 fois aux Emmy Awards, le comédien a marqué les esprits grâce à son interprétation mémorable de Albert White dans Boardwalk Empire, mais surtout à travers sa puissante performance de Omar Little dans The Wire. A ce sujet, comme il le confiait au micro de 20 Minutes en 2018, ce rôle qui l'a révélé au grand public est également celui qui aurait pu le perdre.

"Je n'avais pas assez différencié le personnage de l'acteur, je m'étais tellement impliqué, plongé, dans ce rôle - et c'est ce que devraient faire tous les acteurs selon moi - que je m'y suis un peu perdu, confessait-il alors qu'il était interrogé sur son rapport avec Omar, Je n'ai pas commencé à braquer des gens non plus, mais sa noirceur a ressurgi sur moi, je l'ai porté en moi".

A noter que si Michael K. Williams a longtemps brillé à la télévision avec des rôles dans Community, The Night of, Dans leur regard ou encore Lovecraft Country, il a également fait les beaux jours du cinéma. Gone Baby Gone, Twelve Years a Slave, Inherent Vice ou encore Brooklyn Affairs, sa filmographie est la preuve que son talent n'avait aucune frontière et ne se limitait pas à la taille de l'écran pour nous faire vibrer.

Nombreux hommages sur les réseaux sociaux

Face à cette tragédie, les hommages n'ont pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux. Et que ce soit celui de David Simon (créateur de The Wire), "Je suis trop choqué actuellement pour dire tout ce qui mérite d'être dit. Michael était un homme bon, avec un rare talent et de part l'aventure que l'on a partagée ensemble, il ne mérite que les meilleurs mots. Mais ces mots n'arrivent pas encore à sortir" ou de Terence Winter (créateur de Boardwalk Empire), "Au-delà de son énorme talent, Michael était l'une des personnes les plus élégantes, gentilles et généreuses que j'ai pu rencontrer", tous se rejoignent pour célébrer la bonté de Michael K. Williams et son talent.

Dwayne Johnson : "Tu vas nous manquer, mon frère. C'était un vrai plaisir de travailler avec toi et de pouvoir te compter parmi mes amis."

Edward Norton : "Pouvoir travailler avec lui était l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Mon admiration pour son talent était infinie. S'il était dans une scène, il était la meilleure chose à voir".

Aisha Tyler : "Michael K. Williams était une âme magnifique, passionnée. Je me sens si chanceuse d'avoir pu le connaître et on a tous eu de la chance d'avoir pu profiter de son incroyable talent."