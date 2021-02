Superman & Lois saison 1 : Tyler Hoechlin a failli refuser le rôle de Clark Kent

Après quelques apparitions dans Supergirl et au sein du Arrowverse, Tyler Hoechlin sera prochainement le héros de sa propre série super-héroïque sur la CW. Le 23 février prochain, la chaîne américaine débutera en effet la diffusion de la saison 1 de Superman & Lois, qui nous promet une réinterprétation étonnante de cet univers mythique.

Tyler Hoechlin ne voulait plus de rôle fixe

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Tyler Hoechlin aurait pu passer à côté de cette opportunité. A l'occasion d'un entretien accordé à Den of Geek, le comédien a révélé qu'au moment où les producteurs cherchaient un interprète pour Clark Kent, il ne se sentait pas prêt à embarquer dans l'aventure qu'il vit aujourd'hui.

"Honnêtement, j'étais à un point dans ma vie et dans ma carrière où je ne voulais plus m'engager dans quelque chose qui était censé être un job à temps plein dans une série" a-t-il ainsi confié au site américain. Pour quelle raison ? "Je sortais tout juste de Teen Wolf", une série de MTV qui a duré 6 saisons, et il commençait à savourer une autre facette de son métier, "Je prenais vraiment plaisir à explorer l'opportunité de tenter différentes choses et bouger à droite à gauche."

Un personnage adopté avec le temps

Mais alors, comment a-t-il fini par accepter ce rôle ? Pour deux raisons. La première, les producteurs lui avaient assuré à l'époque que ce rôle n'irait pas plus loin que celui de guest-star dans Supergirl, "Le tournage ne devait durer que quelques semaines à Vancouver. Et je pouvais en plus cocher une case sur ma liste en disant que j'ai joué un super-héros, Superman". De quoi ainsi lui permettre de s'approprier un personnage sans pour autant s'engager à long terme dès le début.

La deuxième ? Il était déjà sous le charme de l'univers mis en place dans Supergirl, bien éloigné du DCEU au cinéma, "J'adorais ce que Supergirl représentait à cette époque et continue encore de faire aujourd'hui. J'aimais vraiment que la série soit totalement optimiste et pleine d'espoir. J'étais heureux de pouvoir faire quelque chose qui était vraiment osé à ce sujet".

Bref, quand est finalement venu le temps d'officialiser un spin-off centré autour de Superman, l'esprit de Tyler Hoechlin était désormais totalement tourné vers cet univers et il lui était donc impossible de refuser.