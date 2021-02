Superman & Lois saison 1 : problèmes de famille et vilain surpuissant dans la bande-annonce

Sauver le monde ou sa famille, telle sera la mission de Clark Kent lors de la saison 1 de Superman & Lois, la nouvelle série du Arrowverse, dont la diffusion débutera le 23 février sur la CW aux USA. En effet, comme on peut le découvrir dans une nouvelle bande-annonce, le personnage incarné par Tyler Hoechlin va prendre une grande décision : annoncer à ses deux fils qu'il est Superman.

Les nouvelles galères de Superman

Malheureusement, si chaque enfant dans ce monde a un jour rêvé d'avoir un père super-héros, Jonathan et Jordan Kent sont visiblement les seuls gamins sur Terre à trouver ça nul et ne vont donc pas du tout accepter positivement cette révélation. D'après les images, les jumeaux - qui auront déjà du mal à s'acclimater à leur nouvelle vie à Smallville, vont ainsi en vouloir à Clark et Lois de leur avoir menti si longtemps et vont entamer une transition adolescente qui s'annonce aussi frustrante que chi*nte. Oui, on n'a pas vraiment signé pour se taper des crises d'ados dans une série du Arrowverse...

Le point positif néanmoins, c'est que si le côté "vie de famille" de Clark et Lois aura une place importante dans l'histoire, les créateurs ne vont pas uniquement se concentrer sur cette partie. La bande-annonce le dévoile, la mythologie de cet univers sera explorée davantage avec notamment l'apparition de Lana, tandis qu'un nouveau vilain aussi puissant que mystérieux débarquera également et posera de nombreux soucis à Superman. De quoi nous laisser espérer des scènes de combat épiques, d'autant plus que l'intérêt de Superman dans ce monde pourrait être remis en cause par l'arrivée d'un certain Morgan Edge. Autant dire que les enjeux seront plus importants que jamais.