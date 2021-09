Teen Wolf : la série de retour avec un film, c'est officiel !

Une série annulée n'est jamais vraiment morte et ça, on commence à le savoir. Il faut dire que les projets se sont enchaînés autour de nouvelles saisons ou de reboots de nos séries préférées comme par exemple avec le retour de Gossip Girl, le prochain reboot de Pretty Little Liars ou encore la nouvelle saison de Sex and the City. Mais ce n'est pas fini...

Teen Wolf aura droit à un film

A l'occasion du 4e anniversaire de la diffusion du dernier épisode de la saison 6, qui marquait la fin de la série, on apprend que Teen Wolf va s'ajouter à la liste des séries qui font leur retour. Le créateur du show, Jeff Davis, vient de signer un accord avec la plateforme Paramount Plus pour... une suite de Teen Wolf. Il s'agira en réalité d'un film et non d'une nouvelle saison. Pour l'instant, on ne sait pas quels acteurs reprendront leurs rôles puisque des négociations sont en cours.

Mais si on devait parier, on imagine que Tyler Posey alias Scott McCall sera partant, lui qui milite depuis un moment pour le retour de la série qui l'a fait connaître. Reste à savoir qui signera pour revenir et si Dylan O'Brien, qui tourne actuellement le film Not Okay, pour lequel il s'est métamorphosé va accepter de rejouer Stiles. Vu la fin ouverte de la série, une suite n'est pas très étonnante.