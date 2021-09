Teen Wolf : mais au fait, comment se termine la série ?

Mise à jour : Une suite de Teen Wolf en film a été officialisée ce vendredi 24 septembre en fin de journée.

C'est une des "séries ados" qu'on a kiffé regarder : Teen Wolf s'est terminée il y a quatre ans déjà. Depuis, les acteurs ont tourné la page et trouvé de nouveaux rôles. On vous a d'ailleurs donné des nouvelles de Tyler Posey, Dylan O'Brien, Holland Roden ou encore Shelley Hennig sur PRBK. Et puisqu'on fête l'anniversaire du dernier épisode, on remonte aussi le temps. Voici comment se terminait la série devenue culte.

Comment se terminait Teen Wolf ?

Dans l'ultime saison de Teen Wolf (la 6e), les personnages entamaient leur dernier semestre au lycée et faisaient face à de nouveaux méchants et pas des moindres. D'un côté, l'Anuk-Ite (un peu un genre de Lucifer version diable) qui a le pouvoir de transformer en pierre les gens qui le regardent dans les yeux. De l'autre, Gerard Argent (Michael Hogan) qui a rallié les habitants pour partir en guerre contre les créatures surnaturelles et s'est attaqué au groupe de Scott, divisant ses forces et le prenant en embuscade.