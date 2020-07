Dylan O'Brien, Holland Roden, Daniel Sharman... que deviennent les acteurs de Teen Wolf ?

Shelley Hennig

Arrivée dans la série lors de la saison 3, Shelley Hennig jouait Malia Tate. Après la fin de Teen Wolf, elle a joué dans le film When We First Met disponible sur Netflix et dans The After Party sorti en 2018. A la télévision, elle a participé à la série Dollface et sera prochainement l'une des stars de la comédie Crazy For You, en préparation pour NBC. Elle incarnera Daisy qui, après une rupture, va tenter de retrouver l'amour. Mais ça s'annonce compliqué pour cette jeune femme pas vraiment habituée aux premiers rendez-vous.