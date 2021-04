Love and Monsters sur Netflix : Dylan O'Brien en mode survival, un film à ne pas manquer

Il y en a pour tous les goûts côté films sur Netflix. Tu aimes les dramas et les films à statuettes ? Il y a Mank de David Fincher ou bien Pieces of a Woman, nommés aux Oscars. Tu es plutôt comédies romantiques ? Les sagas A tous les garçons que j'ai aimés et The Kissing Booth sont dispo. Tu kiffes les films explosifs ? Tyler Rake, 6 Underground ou Balle perdue, qui aura une suite, sont aussi sur la plateforme. Si tu es plutôt films de survie, c'est aussi possible. Et avec Dylan O'Brien au casting, tu aurais tort de t'en priver !

Love and Monsters, ça raconte quoi ?

Le monde tel que nous le connaissons n'existe plus. Sept ans plus tôt, un astéroïde a menacé de détruire la Terre et, en voulant empêcher l'impact, les Hommes ont rejeté dans la nature des substances chimiques qui ont provoqué des mutations chez les animaux. 95% de la population a été tuée et les quelques survivants ont décidé de se cacher et de vivre sous terre. Sept ans après l'apocalypse, Joel Dawson reprend contact avec Aimee, la fille qu'il aimait avant le drame. Prêt à tout pour la retrouver, il va quitter son bunker pour se lancer dans une aventure très dangereuse.

Dylan O'Brien renoue avec l'humour et l'action

Si vous aimez Dylan O'Brien, Love and Monsters est déjà un incontournable. Depuis la fin du Labyrinthe en 2018, Dylan O'Brien s'était fait assez discret et nous avait manqué. Dans Love and Monsters réalisé par Michael Matthews, il est complètement au centre de l'histoire et présent dans presque toutes les scènes (et on ne va pas s'en plaindre). Le rôle de Joel nous rappelle d'ailleurs un peu Stiles Stilinski, personnage qu'il incarnait dans Teen Wolf grâce à cet humour dans lequel l'acteur brille.

Love and Monsters ne manque pas non plus d'action avec des confrontations 100% monstrueuses. Des scènes de cascades que Dylan O'Brien a réalisées en grande partie, malgré certaines réticences. : en mars 2016 sur le tournage du dernier film de la saga Le Labyrinthe, l'acteur a été grièvement blessé lors d'une cascade qui a mal tourné (il a été blessé par une voiture après une chute et s'était cassé les os de la moitié du visage, en plus d'avoir une commotion cérébrale). "Encore aujourd'hui, quand je suis sur un tournage et que je réalise un cascade, qu'il y a de l'action, je suis un peu irritable. Il y a un certain degré d'anxiété chez moi et je ne sais pas si cela va disparaître un jour" avait-il confié à Variety pour la sortie de Love and Monsters aux Etats-Unis.

Un film nommé aux Oscars

Oui, vous avez bien lu : Love and Monsters est nommé aux Oscars ! Plus particulièrement pour le prix des meilleurs effets spéciaux. Le film présente des monstres réalistes et flippants et des effets visuels impeccables qui nous plongent encore plus en pleine apocalypse. Ajoutez à cela un toutou 100% mignon qui forme un duo de choc avec le héros, des personnages secondaires drôles et attachants et une histoire qui tient la route et vous obtenez une belle réussite !

Love and Monsters est disponible dès aujourd'hui sur Netflix.