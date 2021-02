A tous les garçons que j'ai aimés 4 : une suite possible ? Noah Centineo n'est pas chaud

En 2018, Noah Centineo se faisait connaître grâce au rôle de Peter Kavinsky dans le film A tous les garçons que j'ai aimés adapté du roman du même nom de Jenny Han. Grâce à ce rôle, l'acteur est devenu une véritable star ce qui lui a permis de collectionner les projets (il sera bientôt au casting de Black Adam face à Dwayne Johnson). Trois ans plus tard, Noah Centineo est prêt à tourner la page. Car si Lana Condor ne dit pas non à un potentiel 4e volet de la saga de Netflix, l'acteur, lui, ne pense pas reprendre son rôle.

Pourquoi Noah Centineo ne veut pas de suite pour A tous les garçons que j'ai aimés

Interrogé par le site Girlfriend sur une possible suite pour A tous les garçons que j'ai aimés, Noah Centineo a confié être satisfait de la fin du 3e volet dans lequel Lara Jean et Peter décidaient de rester ensemble malgré la distance les séparant pour leurs études supérieures. "Je ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses à raconter" a-t-il confié. Et d'ajouter : "Je suis satisfait. Je pense que de toutes les façons de dire au revoir à un personnage, la façon dont on l'a fait dans le 3e film me semble la bonne."

Après trois films, l'acteur qui n'est plus un coeur à prendre (découvrez avec qui les stars de A tous les garçons que j'ai aimés sont en couple) est donc heureux du chemin parcouru. "Je pense que nous avons mis tout ce que nous avions dans ces personnages et dans cet univers. Je ne pense pas qu'il reste grand chose. J'espère que ceux qui verront le film, les fans et ceux qui y ont participé, l'aimeront. On l'a fait pour eux. Ce n'est plus vraiment notre film, c'est le leur" a-t-il déclaré.