Noah Centineo, Lana Condor... avec qui les stars de A tous les garçons sont-elles en couple ?

Noah Centineo

Noah Centineo n'est plus un coeur à prendre ! S'il était célibataire lors de la sortie de A tous les garçons que j'ai aimés, l'interprète de Peter Kavinsky a trouvé l'amour depuis et pas avec Lana Condor comme le laissait entendre la rumeur. Le beau brun est en couple avec Alexis Ren depuis le printemps 2019 mais ils n'ont officialisé leur relation qu'en octobre dernier. Âgée de 23 ans, Alexis Ren est mannequin depuis ses 13 ans, influenceuse et a même participé à la version US de Danse avec les Stars en 2018 où elle a terminé 4ème. On a pu aussi la voir dans le clip South of the Border de Ed Sheeran.