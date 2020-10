Noah Centineo en couple avec Stassie Karanikolaou : les photos de bisous qui confirment

Révélé grâce à A tous les garçons que j'ai aimés sorti en août 2018 sur Netflix, Noah Centineo a fait chavirer le coeur de milliers de personnes à travers le monde. L'acteur qui joue Peter Kavinsky à l'écran est pourtant très discret sur sa vie amoureuse. Il n'a par exemple officialisé sa relation avec Alexis Ren qu'après six mois de couple et n'a jamais annoncé leur rupture qui aurait eu lieu en avril dernier. Pourtant, depuis juin 2020, la presse US évoque une histoire d'amour entre le beau brun et la meilleure amie de Kylie Jenner, Stassie. Au début du mois, il se murmurait même qu'ils se seraient mariés, rumeur qui serait en fait fake.

Noah Centineo et Stassie photographiés en train de s'embrasser

En tout cas, il n'y a plus beaucoup de doute à avoir quant à la relation de Noah Centineo et de la jolie Stassie. Non, le couple n'a rien officialisé sur les réseaux sociaux mais ils ont été photographiés ce jeudi 29 octobre... en plein bisou. L'influenceuse et l'acteur qui sera bientôt au casting du film Black Adam se sont rendus à une soirée d'Halloween en compagnie de Kylie Jenner ce jeudi (Stassie était déguisée en Power Ranger rose tandis que la maman de Stormi avait opté pour le costume du Power Ranger rouge). Comme le montre JustJaredJr avec des photos, Stassie et Noah n'ont pas hésité à se rapprocher en pleine rue et à s'embrasser alors qu'un paparazzi était caché dans les environs.

Ok, les photos sont floues mais on peut quand même reconnaître l'acteur et sa chérie sur d'autres images également publiées sur le site. Des images qui semblent donc bien confirmer que Noah Centineo ne fait plus partie du club des célibataires à notre plus grand regret...