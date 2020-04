Noah Centineo célibataire ? Il serait séparé d'Alexis Ren après 1 an de relation

Noah Centineo célibataire ? Il serait séparé d'Alexis Ren après plusieurs mois de relation

Bonne nouvelle pour ses fans, mais pas pour lui, Noah Centineo serait de nouveau célibataire. Le héros du film A tous les garçons que j'ai aimés serait séparé d'Alexis Ren. Cela ferait 1 an que l'acteur et le mannequin étaient en couple, même s'ils n'avaient officialisé que plus tard. Une rupture qui se serait déroulée il y a déjà un petit moment.