Noah Centineo se confie (encore) sur ses addictions : "Ma relation avec la sobriété est différente"

Comme Demi Lovato, Justin Bieber, Zac Efron ou encore Lindsay Lohan, Noah Centineo a été addict à l'alcool et à la drogue entre ses 17 et 21 ans, il a notamment consommé de la MDMA, mais pas que : "J'ai fumé beaucoup de trucs. J'étais vraiment bouleversé, c'était une période très sombre de ma vie", a-t-il expliqué en interview avec le magazine Harper's Bazaar.

"Je me suis remis à boire"

L'acteur de À tous les garçons que j'ai aimés 2 s'est une nouvelle fois confié sur ses addictions dans un entretien avec Variety : "Ma relation avec la sobriété est différente. Je suis devenu sobre pendant un an et puis je me suis remis à boire."

Par contre, Noah Centineo ne touche plus du tout à la drogue : "Il y a beaucoup de choses que j'ai laissé dans le passé et que je ne fais plus. Par contre, quand je vais travailler, j'arrête tout", avoue-t-il avant d'ajouter que ça lui arrive de fumer une cigarette quand il est dans un mauvais jour, mais selon lui, "le café est meilleur".

"Je me tiens pour seul responsable de mes actes"

La star, en couple avec Alexis Ren, a aussi expliqué à Harper's Bazaar ses techniques pour ne pas replonger dans ses addictions : "Je prends des bains, je médite, je tiens un journal intime. Je me parle beaucoup à moi-même si quelque chose que j'ai pu faire m'a mis en colère. [...] Je me tiens pour seul responsable de mes actes."