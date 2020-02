Noah Centineo (A tous les garçons 2) : drogue, alcool... il se confie sur "une période très sombre"

Lana Condor (Lara Jean) et Noah Centineo (Peter Kavinsky) sont de retour ! Depuis le succès du film A tous les garçons que j'ai aimés, sur Netflix, les fans attendaient la suite avec impatience. Eh bien, ce jour est arrivé ! C'est ce mercredi 12 février 2020 que "A tous les garçons que j'ai aimés 2" ("To All the Boys P.S. I Still Love You" en version originale) est disponible sur la plateforme depuis ce matin !

A cette occasion, Noah Centineo s'est confié sur la célébrité dans une longue interview accordée au magazine Harper's Bazaar, mais aussi sur une période sombre de sa vie. Entre 17 et 21 ans, celui qui jouait dans The Fosters a beaucoup fait la fête et confie avoir consommé beaucoup d'alcool, mais aussi toutes sortes de drogues pour aller "au fond de certaines questions existentielles profondément philosophiques". De la MDMA, mais pas seulement : "Il n'y a pas grand-chose que je ne prenais pas, mais je ne me suis jamais, non vraiment jamais, injecté quoi que ce soit. Ce qui est déjà bien". Il ajoute "J'ai fumé beaucoup de trucs. J'étais vraiment bouleversé, c'était une période très sombre de ma vie."

Suite au divorce de ses parents quand il avait 15 ans, il a été séparé de sa soeur et vivait uniquement avec sa mère, de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel pendant quelques mois. C'est à ses 21 ans qu'il a eu un déclic et a décidé de rester sobre. Une promesse tenue puisque, aujourd'hui, il n'a pas touché à une goutte d'alcool ni pris de drogue depuis deux ans. Pour éviter de re-sombrer, il a plusieurs techniques : "Je prends des bains, je médite, je tiens un journal intime. Je me parle beaucoup à moi-même si quelque chose que j'ai pu faire m'a mis en colère. [...] Je me tiens pour seul responsable de mes actes." De plus, il peut compter sur sa petite amie Alexis Ren, avec qui il est en couple depuis le printemps 2019.