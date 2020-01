A tous les garçons que j'ai aimés 2 : le duo Lara Jean/Peter menacé dans la nouvelle bande-annonce

En août 2018, on craquait pour Peter Kavinsky - et pour Noah Centineo - dans A tous les garçons que j'ai aimés adapté du roman de Jenny Han. Gros succès de Netflix, le film aura droit à deux suites. A tous les garçons que j'ai aimés 2 arrive donc pile à temps pour la Saint Valentin de quoi réchauffer nos petits coeurs. Ou bien les briser.

L'arrivée de John Ambrose va tout changer

Dans le premier volet, la petite soeur de Lara Jean envoyait 5 lettres écrites par la jeune ado à des garçons sur lesquels elle avait un crush ce qui a permis à Lara Jean de gagner un amoureux : Peter. Mais leur couple peut-il durer ? Pas si sûr. On le sait, cette suite qui arrive le 12 février va voir l'arrivée d'un nouveau prétendant : John Ambrose McClaren (Jordan Fisher) pour qui Lara Jean avait le béguin plusieurs années plus tôt. Sa venue va bouleverser le quotidien du couple comme on peut le voir dans la nouvelle bande-annonce à découvrir dans notre diaporama.

John Ambrose va-t-il séduire Lara Jean et prendre la place de Peter ? Aura t-on droit à une rupture déchirante ? C'est possible si on en croit les images qui montrent des tensions entre les deux lycéens. Une chose est sûre, rupture ou non, les personnages seront de retour dans le troisième film qui a déjà été tourné mais dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée par Netflix.