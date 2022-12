Netflix : Noah Centineo comme vous ne l'avez jamais vu, sa série musclée va vous faire changer d'avis sur lui !

En 2018, le monde entier craquait pour Noah Centineo. Vu auparavant dans les séries Shake it Up, Jessie ou encore The Fosters, l'acteur s'est fait plus largement connaître grâce à son rôle de Peter Kavinsky dans A tous les garçons que j'ai aimés face à Lana Condor. Après avoir enchaîné les films romantiques, l'américain de 26 ans est prêt à nous montrer une autre facette de son talent. Il a joué les super-héros dans Black Adam avec Dwayne Johnson et devient héros d'action dans The Recruit, dispo sur Netflix.

Les infos

Créée par Alexi Hawley.

Avec Noah Centineo, Laura Haddock, Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Daniel Quincy Annoh et Vondie Curtis-Hall.

Format : 8 épisodes de 50mn à 1h.

Dispo en intégralité sur Netflix.

Le pitch

Owen Hendricks a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle : à 24 ans, fraîchement diplômé, il est engagé par la CIA en tant qu'avocat. Lors de son premier jour, il se voit confier la tâche de vérifier des courriers sensibles et tombe sur une lettre suspecte. Alors qu'il mène l'enquête, l'affaire prend un tournant tout à fait inattendu et Owen se retrouve plongé en plein cauchemar.

Notre avis sur The Recruit

Les fêtes se rapprochent et si vous n'avez pas vraiment envie de vous taper un énième programme sur Noël, il y a aussi de quoi faire sur Netflix. Connu pour avoir produit des séries comme The Rookie, Castle ou encore Following, Alexi Hawley est à la tête de la série The Recruit qui mêle espionnage et action. Bon, qu'on se le dise directement, The Recruit ne révolutionnera pas le genre. Bien que la série soit plus brutale que ses précédentes créations, Alexi Hawley ne semble pas avoir vraiment trouvé la voie pour une série subtile et intelligente. C'est parfois - voire souvent - un peu lourd, un peu facile et avec des retournements de situation pas très surprenants. Pourtant, The Recruit reste quand même divertissante, et on a envie de savoir dans quelles galères le héros va tomber. Et des galères, il y en a !

Et justement, et Noah Centineo dans tout ça ? L'acteur semble particulièrement tenir à ce projet puisqu'il est aussi l'un des producteurs exécutifs de The Recruit. S'il n'a pas vraiment l'étoffe d'un James Bond, il est quand même plutôt convaincant dans le rôle du mec totalement paumé et dépassé par les événements qui l'entourent. Au fil des 8 épisodes, il ne se détache pas vraiment de cette image et ne s'impose donc pas (encore ?) comme un héros d'action. Mais peut être pour la suite, car la fin de la saison 1 laisse clairement la porte grande ouverte à une saison 2).