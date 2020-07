Noah Centineo sera un super-héros face à Dwayne Johnson dans Black Adam, le spin-off de Shazam!

Noah Centineo trace sa route. Révélé au grand public en 2018 dans A tous les garçons que j'ai aimés (le troisième et dernier film devrait sortir prochainement sur Netflix), l'acteur commence à se détacher de la plateforme pour laquelle il a aussi tourné Sierra Burgess is a Loser et The Perfect Date. On a pu le voir fin 2019 dans Charlie's Angels face à Kristen Stewart et Elizabeth Banks, où il tenait un petit rôle. Annoncé au casting de Masters of the Universe, où il incarnera He-Man, Noah Centineo vient de décrocher un autre rôle de super-héros. On ne l'arrête plus !

Noah Centineo sera Atom Smasher dans Black Adam

C'est le site de The Hollywood Reporter qui l'annonce : Noah Centineo sera au casting de Black Adam, nouveau film du DC Extended Universe, réalisé par Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise) et porté par Dwayne Johnson. Dans le film, l'acteur de 24 ans incarnera le super-héros Atom Smasher, Albert Rothstein de son vrai nom, qui peut contrôler sa structure moléculaire et ainsi manipuler sa taille et sa force. Dans les comics de DC, Atom Smasher et Black Adam sont d'abord rivaux avant de devenir alliés. Le personnage a déjà été joué à l'écran dans la saison 2 de The Flash sous les traits de Adam Copeland.