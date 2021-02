A tous les garçons que j'ai aimés 4 : bientôt une suite ? "Jamais dire jamais", Lana Condor y croit

Afin de célébrer la Saint-Valentin, c'est ce vendredi 12 février 2021 que Netflix a choisi de mettre en ligne le film A tous les garçons que j'ai aimés 3, le dernier épisode de l'adaptation cinématographique de la saga littéraire écrite par Jenny Han. Pourtant, si ce nouvel opus a toujours été présenté comme la conclusion des aventures de Lara Jean et Peter, il n'est pas impossible qu'une surprise se prépare dans les années à venir.

Lana Condor veut une suite pour A tous les garçons que j'ai aimés

Interrogée par Entertainment Tonight sur la possibilité de voir la saga se poursuivre à travers un 4ème film, Lana Condor a en effet confessé, "Oh mon dieu, j'aimerais !" Attention, cela ne signifie pas qu'un tel projet est déjà caché dans des cartons, "Pour ce que l'on m'a dit, je sais qu'il n'y aura pas de suite", mais la comédienne ne ferme clairement pas la porte à cette éventualité, "Ne jamais dire jamais !"

Mieux, l'interprète de Lara Jean a même déjà une idée sur ce que pourrait raconter ce nouveau film, "J'ai ce rêve de les retrouver, peut-être d'ici une dizaine d'années, quand Lara Jean et Peter seront de vrais adultes lancés dans leur vie professionnelle". Selon Lana Condor, "ça serait cool de les voir sous un jour différent". Il est vrai que cela pourrait éviter une répétition et offrir un peu de fraîcheur à leur histoire.

Alors on ne sait pas si les fans de la saga auront la patience d'attendre autant d'années, mais cela reste néanmoins encourageant de savoir qu'une suite est possible pour A tous les garçons que j'ai aimés. Reste désormais à espérer que son message sera entendu par Netflix et les producteurs.