A tous les garçons que j'ai aimés 3 : 5 choses à savoir sur le dernier film de la saga romantique

Les scènes en famille ont bien été tournées en Corée

Dans A tous les garçons que j'ai aimés 3 (À tous les garçons : Pour toujours et à jamais), dispo depuis ce vendredi 12 février 2021 sur Netflix, la famille Covey part en voyage en Corée. Les trois soeurs Lara Jean Covey (Lana Condor) Margot (Janel Parrish) et Kitty (Anna Cathcart) sont en effet en vacances avec leur père Dr Covey (John Corbett) dans le pays d'origine de leur défunte maman. Ces scènes là ont bien été tournées en Corée.

Lana Condor avait en effet confié à Entertainement Tonight : "Nous avons longuement tourné en Corée. Nous sommes vraiment restés là-bas longtemps donc j'espère que nous verrons beaucoup la Corée dans le film. J'ai envie de célébrer cette culture donc je trouve ça important qu'on garde le plus possible de séquences se déroulant en Corée dans le film".

Idem pour le voyage de classe à New York, les scènes ont bien été tournées à Big Apple. En revanche, pour toutes les scènes censées être à Portland, aux Etats-Unis, elles ont été tournées à Vancouver au Canada.

Jordan Fisher et Israel Broussard sont absents du 3ème film

Si les fans de la rom-com sont ravis de retrouver Peter Kavinsky (Noah Centineo), en revanche deux personnages sont totalement absents d'A tous les garçons que j'ai aimés 3. Qui ça ? Ambrose McClaren et Josh. En effet, l'acteur Jordan Fisher qui jouait John Ambrose dans A tous les garçons que j'ai aimés 2 (A tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours) n'est pas du tout dans le film. Il avait avoué à Entertainement Tonight : "C'est possible. Enfin, nous verrons. Le tournage a déjà eu lieu mais je ne peux pas confirmer la présence de John Ambrose dans le troisième film". Et il n'y a pas de non plus de retour de Josh, incarné par Israel Broussard. Il était le BFF de Lara Jean et l'ex boyfriend de Margot dans le premier volet A tous les garçons que j'ai aimés.

Lana Condor était triste sur le tournage

Alors que Lana Condor et Noah Centineo avaient dévoilé une scène d'A tous les garçons que j'ai aimés 3 sur YouTube, la star de la trilogie a avoué avoir été triste sur le tournage de ce dernier volet. Lana Condor a en effet révélé à Self : "Soyons honnêtes : j'étais un vrai gâchis". "Je passais la meilleure journée de ma vie à travailler avec mes amis", "et puis mon coeur était aussi brisé en même temps, parce que je savais que j'allais devoir dire au revoir à ce personnage qui a tant fait pour moi et qui vient de changer ma vie, qui m'a donné ces opportunités folles, qui m'a juste fait sentir que j'étais plus connectée à ma communauté" a-t-elle détaillé.

Ils ont dû retourner des scènes... 1 an après

Le site Just Jared avait dévoilé que Noah Centineo, Lana Condor et Madeleine Arthur (qui joue Chris) avaient été vus à Vancouver, un an après le tournage. Ils avaient en effet dû retourner sur le plateau pour tourner d'autres scènes. Noah Centineo avait lui-même confirmé dans une vidéo postée sur Instagram : "Je n'ai pas été sur ce plateau depuis environ 1 an. J'espère me souvenir de la façon d'agir". Mais il n'avait pas précisé si c'était pour des nouvelles scènes qui n'étaient pas prévu au départ, des scènes déjà tournées qui n'étaient pas assez bien faites ou encore des scènes qu'ils n'avaient pas eu le temps de tourner à cause de la Covid-19 .

A tous les garçons que j'ai aimés 3 sera bien le dernier film

Dans ce troisième film, Lara Jean et Peter sont enfin en couple. Ils en en ont fini avec les triangles amoureux, mais les tourtereaux doivent cependant faire face à d'autres difficultés. Et à la fin, la dernière scène semble ouvrir sur une suite pour les amoureux. Sauf que malheureusement pour les fans, A tous les garçons que j'ai aimés 3 sera bien le dernier film de la franchise. C'est la romancière Jenny Han, dont les livres ont été adaptés sur Netflix, qui avait assuré à Book Riot en 2018 : "C'est une trilogie", donc "c'est ici que je laisse Lara Jean. Dans ma tête ces personnages sont toujours là, quelque part, à vivre leur vie. Je ne suis juste plus là pour les regarder évoluer". Ce sera donc à vous d'imaginer la suite pour Lara Jean et Peter.