A tous les garçons que j'ai aimés 3 : Lara Jean et Peter enfin en couple, Lana Condor tease la fin

"Ils sont sur la même longueur d'onde" et "ils ont enfin dépassé les triangles amoureux"

Les fans ont hâte de découvrir A tous les garçons que j'ai aimés 3 (À tous les garçons : Pour toujours et à jamais), qui sort le 12 février 2021 sur Netflix. En attendant, Noah Centineo et Lana Condor avaient dévoilé une première scène inédite du film sur YouTube. Et dans une interview pour Entertainment Weekly, Lana Condor, qui joue Lara Jean dans la saga teen romantique, a encore teasé la suite. Elle a notamment évoqué la relation entre Lara Jean et Peter Kavinsky, qui sont enfin en couple dans le troisième volet de la franchise.

"Je crois qu'à ce stade, Lara Jean et Peter sortent ensemble depuis un an, donc on peut vraiment dire qu'ils sont à l'aise l'un avec l'autre. Enfin, ils ont leur relation, ils sont sur la même longueur d'onde et il n'y a aucun doute sur l'identité de l'autre. On se sent comme dans la vraie vie" a ainsi expliqué Lana Condor. Une romance bien plus réelle donc, qui fait vraie.

Leur couple est si solide dans A tous les garçons que j'ai aimés 3, que les amoureux sont même physiquement toujours collés l'un à l'autre d'après l'actrice : "Notre réalisateur a dit que c'était vraiment super, je vais probablement tout gâcher, mais il a dit qu'il sentait que Lara Jean et Peter sont toujours imbriqués l'un dans l'autre. Lorsqu'ils sont allongés sur le canapé, ils sont toujours entrelacés et confortables et savent comment ils s'adaptent l'un à l'autre". "Cela donne ce sentiment vraiment magnifique de 'oui', ils ont enfin dépassé les triangles amoureux et les lettres, et cela semble plus réel" a précisé la partenaire de jeu de Noah Centineo, "Vous les voyez voyager et vous les voyez à l'aise et confiants dans l'endroit où ils se trouvent".

Un happy end pour Lara Jean et Peter Kavinsky ?

Mais le couple Lara Jean et Peter Kavinsky est-il en danger malgré l'absence de triangle amoureux dans ce troisième film ? Les tourtereaux auront-ils droit à un happy end ou à une rupture ? Lana Condor a teasé la fin en avouant juste être "très contente" de la façon dont A tous les garçons que j'ai aimés 3 se termine pour Lara Jean. "Une des choses que je préfère dans le film final, c'est que tout le monde a l'impression d'avoir son dû" a-t-elle précisé.

Lana Condor avoue être "fière" de Lara Jean dans A tous les garçons que j'ai aimés 3

La star de la saga a aussi expliqué que dans les deux premiers films A tous les garçons que j'ai aimés et A tous les garçons que j'ai aimés 2 (alias A tous les garçons que j'ai aimés : PS Je t'aime toujours), "c'était toujours Lara Jean et les garçons". Mais "dans celui-ci", A tous les garçons que j'ai aimés 3, "nous avons l'occasion de passer plus de temps avec ses amis et ses soeurs" et "je pense que c'est beau à voir".

Quant à son personnage de Lara Jean, "elle a toujours été une fille vraiment unique et excentrique. Maintenant, j'ai l'impression que son monde devient plus grand et qu'elle peut y entrer avec plus de confiance". Dans ce troisième film, "elle choisit son avenir. Elle décide pour elle-même. Bien sûr, elle est toujours follement amoureuse, et aussi amoureuse de l'amour" mais "je suis très fière d'elle parce qu'elle n'a jamais été décisive", et pour une fois, "savoir ce qu'elle veut est vraiment rafraîchissant".