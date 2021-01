A tous les garçons que j'ai aimés 3 : le couple Lara Jean et Peter en danger dans la bande-annonce

Jamais deux sans trois. Ce n'est pas un secret, la franchise A tous les garçons... va prochainement avoir le droit à un troisième (et dernier ?) film sur Netflix. Et afin d'aider les fans à patienter, la plateforme de streaming vient de leur offrir deux jolis cadeaux. Le premier ? La date de mise en ligne de cette suite, à savoir : le 12 février 2021. Le deuxième ? La première véritable bande-annonce.

Pas de happy ending pour Lara Jean et Peter ?

Malheureusement, là où cette date laisse penser qu'il s'agira du film parfait à regarder pour la Saint-Valentin, Pour toujours et à jamais (c'est son titre) pourrait finalement briser quelques coeurs et faire pleurer une partie du public. La raison ? Si Lara Jean (Lana Condor) et Peter (Noah Centineo) apparaitront plus amoureux et heureux que jamais au début de l'histoire, le couple fera rapidement face à la pire des situations.

Tandis que la fin du lycée approchera à grands pas, tout comme leur rêve d'une vie à deux à l'université, "Tu sais pourquoi j'ai hâte d'aller à la fac ? Je n'aurai plus à te dire bonne nuit", Lara Jean va apprendre une triste nouvelle : elle ne sera pas acceptée à la fac de Stanford. Pire, après une visite à New York qui la bouleversera, elle ne saura plus si elle a véritablement envie de construire sa vie en Californie.

Ascenseur émotionnel à venir dans le film

Et comme nous le prouve cette bande-annonce, Pour toujours et à jamais va donc alterner entre les derniers moments d'insouciance aussi drôles que libérateurs liés au lycée (le bal promet d'être incroyablement mignon), et la dure réalité où une vie se construit à base de choix et parfois... de sacrifices. Car comme le dévoile Peter, "On sait tous les deux que 5000 km de distance serait la fin pour nous", le couple ne pourra pas échapper à l'obligation de prendre des décisions.

A tous les garçons 3 débarquera le 12 février 2021 et on ne sait pas encore si on est prêts...