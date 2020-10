A tous les garçons que j'ai aimés 3 : la date (approximative) de sortie dévoilée ?

Les aventures de Lara Jean et Peter prendront bientôt fin sur Netflix. Adaptée des romans de Jenny Han, la saga A tous les garçons que j'ai aimés aura un 3e film qui est déjà tourné et dans lequel on retrouvera évidemment Lana Condor et Noah Centineo. En juillet, les deux acteurs avaient dévoilé une scène inédite lors d'une lecture sur Youtube pour récolter des fonds pour Black Lives Matter. Si vous avez hâte de voir le film, il semblerait que l'attente ne soit plus très longue !

Une date de sortie prévue début 2021 ?

Alors que A tous les garçons que j'ai aimés 2 (ou A tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours) est sorti le 12 février 2020 sur Netflix, la suite devrait elle aussi arriver au début de l'année 2021 sur la plateforme. C'est Janel Parrish qui joue Margot, la soeur de Lara Jean, qui a laissé échappé ce petit détail lors d'une interview donnée pour la promotion de son nouveau film de Noël, Holly & Ivy. "Je crois qu'il doit sortir au début de l'année" a-t-elle expliqué, évoquant A tous les garçons que j'ai aimés 3. L'actrice a aussi donné quelques infos sur cette suite. "C'est une façon sublime de clore le chapitre pour Lara Jean. Elle se rapproche de la fin du lycée et c'est un moment important de sa vie. C'est une transition vers un autre chapitre" a confié la star. L'attente ne sera donc plus très longue !

Elle valide le reboot de Pretty Little Liars

Dans son interview, Janel Parrish évoque aussi le reboot de Pretty Little Liars qui est actuellement en préparation et valide le projet. "Nous sommes excitées de voir cette nouvelle histoire et honnêtement, on lui souhaite le meilleur. Nous sommes très fières d'avoir fait partie de la famille PLL originelle" a confié l'ex-interprète de Mona, parlant au nom des autres actrices de la série.