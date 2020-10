Dylan O'Brien révèle comment son accident sur Le Labyrinthe a impacté et changé sa vie

Cette année, Dylan O'Brien effectuera son retour au cinéma avec le film The Education of Fredrick Fitzell, un thriller particulièrement intense dans lequel il incarne un employé de bureau brisé et perdu dans sa vie qui replonge dans un mystère de son passé afin de trouver une chose sur laquelle se raccrocher. Et comme l'a confié le comédien auprès de Deadline, c'est du côté de son terrible accident survenu en 2016 sur le plateau du Labyrinthe 3 qu'il a puisé son inspiration et sa force pour incarner ce personnage.

Une épreuve difficile à traverser

"J'ai dû parcourir un chemin long et difficile suite à cet accident, bien plus que ce que les gens imaginent. C'était une chose de privée et personnelle, j'ai traversé cette m*rde pendant très longtemps" a-t-il ainsi admis au site américain. Il faut dire que le comédien, qui aurait pu perdre la vie lors de cet accident, a subi des opérations et une remise en forme de plusieurs mois afin de retrouver une vie normale.

"Beaucoup de choses dans ma vie étaient en train de changer et étaient difficiles à ce moment. Beaucoup de choses dans ma carrière changeaient également" a ensuite rappelé Dylan O'Brien, qui n'a jamais caché avoir songé à arrêter sa carrière. "J'ai longtemps lutté contre, je paniquais car je me sentais totalement brisé. J'ai dû accepter ça et plonger dedans".

Un accident aux nombreuses conséquences

Puis, au micro de Variety cette fois, le comédien a révélé comment cet accident a impacté sa vision de la vie. Jusque-là toujours présent sur un plateau de tournage, à enchaîner les projets séries ou ciné, Dylan O'Brien a finalement réussi à profiter de cette situation pour prendre un recul nécessaire, "J'avais des amis qui m'étaient proches, et j'ai réalisé que je les avais négligés pendant des années. D'un coup, il était important pour moi de nourrir ces relations et ne pas les perdre. Je pense que c'est quelque chose qui réorganise et restructure totalement la façon dont vous voyez votre vie et ce qui vous est réellement important".

Du côté de sa carrière d'acteur, cet accident n'a également pas été sans conséquences. Désormais, il se montre plus prudent que jamais sur un plateau, quitte à frustrer l'équipe autour, "Dès que je monte sur une plateforme, j'inspecte la moindre parcelle du truc. Encore aujourd'hui, si je dois faire une cascade, si je suis sur une plateforme, s'il y a de l'action à venir, je peux être légèrement irritable. Il y a un degré d'anxiété en moi qui est toujours présent et qui je pense, le sera toujours".