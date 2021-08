Not Okay : Dylan O'Brien devient blond pour le film de Disney+ et ça surprend !

Alors que de nombreux fans espèrent une nouvelle saison de Teen Wolf, Dylan O'Brien continue tranquillement son petit bout de chemin depuis la fin de la série. Après le succès de la saga Le Labyrinthe, l'acteur a renoué avec le monde apocalyptique dans Love and Monsters sur Netflix. Il s'est aussi illustré dans un autre univers dans The Education of Fredrick Fitzell sur Amazon Prime Video. Aujourd'hui, Dylan O'Brien est en plein tournage d'un nouveau film pour Disney+, Not Okay.

Dylan O'Brien change radicalement de look

L'histoire ? Une jeune femme, en quête de célébrité, simule un voyage à Paris pour agrandir sa popularité sur les réseaux sociaux. Elle se retrouve alors perdue entre le monde réel et le monde virtuel, d'autant plus qu'un incident "réel" va transformer son mensonge en dilemme. Rien ne sera plus comme avant. Sur son chemin, elle va croiser la route de Colin, joué par Dylan O'Brien. Vous allez d'ailleurs découvrir un Dylan O'Brien très différent de d'habitude dans Not Okay.

Pour les besoins du film, l'acteur est devenu blond et tatoué. Une transformation surprenante, dévoilée sur TikTok et Instagram, qui a beaucoup fait réagir : "Alors, je l'aime énormément, mais là, les cheveux noirs vont me manquer", "il est trop beau", "on dirait un chanteur espagnol", "je ne m'en remets toujours", "je l'aime encore plus", peut-on lire en commentaires.