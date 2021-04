Love and Monsters : le film Netflix avec Dylan O'Brien peut-il avoir une suite ?

Après quelques années de pause, Dylan O'Brien fait son retour ! L'acteur vu dans la saga Le Labyrinthe (faites notre quiz pour savoir si vous vous souvenez vraiment de la trilogie) est la star du film Love and Monsters dans lequel il incarne Joel Dawson, un jeune homme qui a survécu à une apocalypse de monstres et va se lancer dans une dangereuse aventure. Le film devait à l'origine sortir au cinéma mais la pandémie de Covid-19 a bouleversé les plans : sorti en VOD aux USA, il a été finalement mis en ligne sur Netflix dans le reste du monde. Et c'était une bonne idée puisqu'il est déjà numéro 1 sur la plateforme en France.

Le réalisateur donne son avis sur une suite de Love and Monsters

A la fin du film, le scénario laissait la porte grande ouverte à un possible 2e volet : après avoir retrouvé sa colonie et le bunker, dévasté par les monstres, Joel et ses amis décidaient de se rendre vers les montagnes. Joel passait aussi un message aux survivants via sa radio pour qu'ils quittent également leurs abris et une nouvelle aventure commençait. Selon le réalisateur du film Michael Matthews, la fin de Love and Monsters n'a cependant pas été visualisée comme une possible ouverture vers une franchise. Le metteur en scène confie ne pas avoir approché ce film comme une saga... même s'il y a bien des possibilités ! "Il y a des discussions (sur une suite, ndlr). J'ai quelques idées intéressantes !" a-t-il teasé dans une interview donnée à Decider. On imagine que le succès du film sur Netflix pourrait être déterminant pour un 2e volet qui, pour le moment, n'est pas officiellement en développement.

Michael Rooker prêt à reprendre son rôle

Michael Matthews n'est pas le seul prêt pour une suite : Michael Rooker qui incarne Clyde, l'un des survivant qui croise la route de Joel, a confié être lui aussi enthousiaste à l'idée d'un 2e volet. "J'adorerais ! C'est un rôle super. Ce serait drôle de continuer l'histoire, d'apporter plus de nuances et de revoir Clyde et Minnow" a-t-il confié. On valide !