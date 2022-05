Dylan O'Brien va-t-il remplacer Ezra Miller dans le film The Flash ? La rumeur enfle

Après de loooooongues années d'attente (et on n'exagère même pas), Ezra Miller sera ENFIN la star de son propre film solo en tant que Barry Allen / The Flash en 2023 après avoir été introduit au sein du DCEU en 2016 dans Batman vs Superman. Un premier film très attendu des fans, qui pourrait cependant être le seul du comédien.

Ezra Miller viré de The Flash à cause de ses débordements ?

A en croire la rumeur du moment, Ezra Miller - également au casting de la franchise Les Animaux Fantastiques de Warner Bros, pourrait être prochainement viré par le studio. En cause ? Après s'être déjà retrouvé au coeur d'une polémique en 2020 à la suite d'une tentative d'étranglement envers une fan envahissante, le comédien vient d'enchaîner d'inquiétants problèmes de comportement.

En l'espace d'un mois ce printemps, l'interprète de Barry a en effet été arrêté deux fois à Hawaii pour des faits d'agressivité (il aurait saccagé la chambre d'un couple avant de leur voler des affaires, il aurait hurlé des obscénités durant un karaoké) et de violence (il aurait notamment jeté une chaise au visage d'une jeune femme). De même, la police se serait déplacée une dizaine d'autres fois afin de régler divers soucis liés à son attitude sur l'île.

Des débordements répétés qui, selon certaines sources, seraient causés par des problèmes de dépendance à l'alcool et par une dépression, mais que ne pourraient plus tolérer les dirigeants de Warner Bros. Aussi, à en croire le site ScreenGeek, "Warner Bros réfléchirait à des options afin de remplacer Ezra Miller" dans ses futurs projets autour de The Flash, tandis que sa participation à la suite des Animaux Fantastiques serait officieusement mise en pause. Et parmi les options possibles, "une source proche de la situation nous a informé que Dylan O'Brien était l'un des noms [sur la liste des remplaçants potentiels]" a assuré le site américain.

Dylan O'Brien futur Barry Allen ?

Une rumeur peu étonnante - Warner Bros a déjà récemment fait le choix de remplacer Johnny Depp par Mads Mikkelsen dans Les secrets de Dumbledore à cause des accusations de violences conjugales lancées par Amber Heard, qui est néanmoins à prendre avec des pincettes. La raison ? ScreenGeek est pour le moment le seul site à en parler et n'est pas le plus fiable de tout Hollywood. Surtout, aucun détail sur ce potentiel remplacement n'a encore été dévoilé.

De fait, on ne sait pas si Dylan O'Brien - révélé aux yeux du grand public grâce à la série Teen Wolf et la saga cinématographique Le Labyrinthe, serait vu comme le nouvel interprète du super-héros au sein du DCEU APRES la sortie du film The Flash ou bien si l'acteur serait sur le point d'être recruté pour remplacer Ezra Miller dès le film The Flash en retournant l'intégralité de ses scènes.

Une deuxième option qui apparaît comme la plus coûteuse, mais qui pourrait également être la plus rentable en terme d'image. Après tout, en se séparant d'Ezra Miller et en recrutant un jeune acteur apprécié du public (et habitué à porter de gros projets sur ses épaules), le studio s'éviterait une mauvaise presse au moment de la promo. De même, une telle évolution soudaine pourrait être crédible scénaristiquement parlant à l'écran. Comment ? Etant donné que le film The Flash d'Andy Muschietti explorera le Multivers de DC (on y retrouvera différentes versions de Batman par exemple), cela signifie qu'il ne serait pas difficile de légitimer le changement de visage du personnage principal en cours de route grâce à l'introduction d'un Barry d'une autre Terre. A suivre.