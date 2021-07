Teen Wolf : bientôt une saison 7 ? Tyler Posey veut une suite

Cet été, HBO Max débutera la diffusion du reboot de Gossip Girl, une suite de la série culte des années 2000 portée majoritairement par de nouveaux personnages. Un retour qui excite déjà de nombreux fans et qui a donné quelques idées à Tyler Posey. Tandis que Teen Wolf - la série qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public, a pris fin en 2017 après 6 saisons, le comédien ne ferme désormais pas la porte à de nouveaux épisodes.

Tyler Posey espère une suite à Teen Wolf

Au détour d'une interview accordée à NME, l'interprète de Scott a confessé que la question d'un tel retour lui était quotidiennement posée, "Les fans n'arrêtent pas de me demander sur les réseaux sociaux, 'Quand est-ce qu'il y aura une saison 7 ?'", au point d'avoir réussi à le sensibiliser, "Et je me le demande aussi".

Alors attention, Tyler Posey l'a précisé, il n'est pas prêt à repartir pour un cycle de 6 années dans le monde des loups-garous. Malgré tout, il aimerait offrir à la série une conclusion plus épique, "J'adorerais que l'on puisse offrir un dernier tour de piste à Teen Wolf ! C'était une série qui possédait tous les bons ingrédients : c'était horrifique, surnaturel, il y avait de la comédie, c'était une série aux relations amusantes..."

Le casting sur la même longueur d'onde

On ne sait pas si son message sera entendu, mais on sait qu'il pourra compter sur quelques soutiens de poids pour concrétiser ce rêve. Durant l'été 2020, Jeff Davis (le créateur) avait déjà sous-entendu qu'un retour de Teen Wolf n'était pas exclu à l'avenir, "Nous sommes à une époque où le reboot est roi, donc tout peut un jour de nouveau reprendre", tandis qu'à l'automne dernier, c'était Dylan O'Brien qui confirmait être lui aussi prêt à retrouver Stiles, son personnage, "Stiles est mon coeur et mon âme. Je sauterai sur l'occasion de refaire quoique ce soit. (...) Nous allons nous retrouver à un moment".

Oui, ça va devenir compliqué pour MTV ou Netflix d'ignorer de tels appels du pied ! Un retour de Teen Wolf est-il possible ? On y croit.