Teen Wolf de retour avec une saison 7 ? Pour son créateur "tout peut un jour de nouveau reprendre"

Teen Wolf sera-t-elle la nouvelle ancienne série à effectuer son grand retour à la télévision ? On le sait, de nombreux comédiens de la série culte de MTV, à commencer par Tyler Posey, sont déjà prêts à se retrouver devant la caméra. Mais qu'en est-il de Jeff Davis, le créateur de cette fiction lancée en 2011 ? Son avis est plus mitigé.

Un retour possible, mais...

Ce week end, MTV a réuni le casting de la fiction et son créateur (voir ici) afin de célébrer l'anniversaire de la première saison. Et forcément, Jeff Davis n'a pu échapper à des questions concernant un possible retour. Sa réponse ? "Vous n'avez pas idée du nombre de messages que je reçois et qui me disent, 'Où en est la saison 7 de Teen Wolf ?'." Or, il l'a aussitôt précisé, "Et ça me fait halluciner. Car je n'arrive pas à m'imaginer être capable d'écrire un nouvel épisode".

De quoi ainsi mettre fin à l'espoir d'un possible retour ? Pas tout à fait. Jeff Davis l'a ensuite rappelé, "Nous sommes à une époque où le reboot est roi, donc tout peut un jour de nouveau reprendre." Par ailleurs, il en est conscient, "Je sais qu'il y a des entités au-dessus qui en rêvent". Néanmoins, même s'il ne semble pas encore tout à fait décidé à ce sujet, le futur de Teen Wolf ne devrait tout simplement pas passer par lui, "donc qui sait, ça pourrait se faire, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre".

Une saison 7 de Teen Wolf sans Jeff Davis à l'écriture, est-ce que cela vaut vraiment le coup ? C'est la question à laquelle ces "entités" vont désormais devoir réfléchir.