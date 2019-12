Teen Wolf de retour avec un film ? Tyler Posey est prêt

Le 26 décembre prochain, Tyler Posey entrera officiellement dans la famille Fast & Furious. En effet, le comédien a été choisi pour incarner Tony Toretto, le cousin de Dominic Toretto (Vin Diesel), dans la série d'animation Fast and Furious : Les Espions dans la course (Fast & Furious: Spy Racers en VO) sur Netflix. Un nouveau projet plutôt cool dans sa carrière qui, toutefois, ne l'empêche pas de toujours penser à... Teen Wolf.

Tyler Posey rêve d'un film Teen Wolf

Lors d'une interview accordée à Us Weekly, l'inoubliable interprète de Scott a confié avoir toujours eu de grands projets pour la série de MTV : "Dès l'instant où j'ai obtenu mon rôle dans Teen Wolf, j'ai compris qu'elle pourrait être une série en 4 ou 5 saisons, suivie d'un film. Finalement on a fait 6 saisons et aucun film. Peut-être que la saison 6 l'a remplacé".

De quoi faire naître quelques regrets ? Visiblement, la réponse est oui. En plus de rappeler que la production d'un film "pourrait être cool", Tyler Posey a promis qu'il serait toujours le premier à signer pour y participer : "Oh, put*in, évidemment. Je serai toujours ouvert pour ça. J'ai toujours dit que j'adorerais revenir dans Teen Wolf, si la série devait un jour revenir. Que ce soit dans un film ou autre".

On ne sait pas si son rêve se concrétisera, mais on croise les doigts pour que son message soit entendu...