Pretty Little Liars - Original Sin : le casting du reboot enfin complet, première photo des Liars

Les nouvelles héroïnes connues

Malia Pyles incarnera Minnie, "la plus jeune des Little Liars, qui a survécu à un traumatisme durant son enfance. Suite à cela, elle passe désormais la plupart de son temps dans un monde virtuel, même si cela ne l'empêche pas d'être suffisamment forte pour affronter les forces obscures de Millwood, ce qui inclus 'A'". La geek du groupe.

Zaria se glissera dans la peau de Faran, "une ballerine calme et respectueuse, qui rêve de quitter Millwood. Mais 'A' ne sera pas son seul ennemi. Dans le monde du ballet, c'est la mort par des centaines de micro-agressions". La petite princesse du groupe.

Chandler Kinney jouera Tabby, "une jeune femme souhaitant devenir réalisatrice et fan de films d'horreur, qui cache un secret". La clown du groupe.

Maia Reficco interprètera Noa, "une jeune athlète qui tentera de remettre sa vie sur les bons rails après avoir passé son été dans un centre de détention pour jeunes délinquants." La rebelle du groupe.

Bailee Madison sera Imogen, "une véritable survivante. Comme toutes les autres Liars, c'est une fille ultime. Elle mènera l'enquête pour découvrir qui est 'A', en même temps qu'elle se battra pour sa vie et celles de ses amies". La leadeuse du groupe.

Un reboot plus sombre

Pour rappel, ce reboot intitulé Pretty Little Liars : Original Sin se voudra plus sombre que la série originale. 'A' devrait y être plus sadique et, d'après le synopsis, il/elle se montrera sans pitié envers le passé, "Il y a 20 ans, une série d'événements tragiques a failli faire éclater la ville de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes - de toutes nouvelles petites menteuses - vont être tourmentées par un assaillant inconnu qui va leur faire payer les secrets et péchés que leurs parents ont commis deux décennies plus tôt, mais également les leurs".

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais la diffusion pourrait se faire au début de l'année 2022 aux USA.