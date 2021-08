Gossip Girl saison 1 : Blair et Serena enfin dans le reboot ? Le créateur se confie

Blair et Serena dans le reboot ?

Lors de l'épisode 5 de la saison 1, les créateurs du reboot de Gossip Girl se sont amusés à faire une énorme référence aux personnages cultes de la première série. Et forcément, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les téléspectateurs considérer ce clin d'oeil comme un véritable teasing annonçant les futures apparitions de Blair, Chuck, Serena et Dan d'ici la fin de l'année.

Alors, simple fantasme des fans ou véritable possibilité ? C'est la question à laquelle vient de répondre Joshua Safran (créateur) lors d'une interview à The Wrap. Et malheureusement, sa réponse devrait en décevoir plus d'un, "Aucun des personnages principaux de la série originale ne va revenir. Aucun des 5 ou 6 héros ne sera présent dans la seconde partie de la saison 1".

De nouveaux cadeaux aux fans dans les prochains épisodes

Néanmoins, il l'a rapidement assuré, le reboot continuera d'explorer et partager cet univers. Ainsi, après les apparitions furtives de Nelly Yuki (Yin Chang) et Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) lors des premiers épisodes, d'autres personnages secondaires passeront à leur tour faire un petit coucou à la nouvelle génération, "Il y a des caméos d'anciens membres du casting à venir et on aura encore des références [à l'ancienne série]". Suffisant pour faire avaler la pilule au public ? A suivre.

Enfin, pour l'anecdote, Joshua Safran a également confirmé une information qui devrait faire plaisir aux fans de la première heure : le reboot respectera les fameuses traditions de Gossip Girl. "L'épisode 7 sera un épisode spécial Thanksgiving, a-t-il assuré. Vous le savez, Thanksgiving dans Gossip Girl, c'est un évènement traditionnel !" Reste à savoir si ce qu'il y aura au menu sera à la hauteur !