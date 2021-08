Gossip Girl, le reboot : gros clin d'oeil à Blair, Chuck, Serena et Dan dans l'épisode 5

Le reboot de Gossip Girl fait un clin d'oeil aux couples Blair / Chuck et Serena / Dan

Après la série originale Gossip Girl sortie en 2007 en France, et ses 6 saisons, le reboot Gossip Girl est sorti en juillet 2021 aux USA sur HBO Max (et se fait encore attendre en France où il sera dispo sur Warner TV). Et même si Blair Waldorf (Leighton Meester), Chuck Bass (Ed Westwick), Serena van der Woodsen (Blake Lively) ou encore Dan Humphrey (Penn Badgley) sont absents du reboot, ils restent l'inspiration première du show. La preuve, dans l'épisode 5 de la saison 1 du reboot de Gossip Girl, intitulé Hope Sinks, il y a un clin d'oeil aux couples de la série originale.

Après avoir montré Milo Sparks, le fils de Georgina Sparks, qui a bien grandi, le reboot de Gossip Girl continue donc de faire des références à la série originale. Il y a notamment eu le retour d'un perso qui était dans Gossip Girl, Nelly Yuki (Yin Chang) qui est devenue rédactrice en chef du New York Magazine. Et maintenant, 4 personnages du reboot ont fait référence à la queen Blair Waldorf, l'inoubliable Chuck Bass, la it girl Serena van der Woodsen et le timide Dan Humphrey. De quoi ravir les fans de Gossip Girl (on a d'ailleurs un test qui vous dira si vous êtes calés sur la série originale) !

Les nouveaux acteurs du reboot portent les costumes des anciens acteurs de la série originale

Après avoir d'abord voulu se transformer en soeurs Beyoncé et Solange Knowles, Zoya (Whitney Peak) et Julien (Jordan Alexander) finissent en effet par se métamorphoser en Chuck Bass et Dan Humphrey. Leurs deux rivales d'une autre école sont venues déguisés en Blair Waldorf et en Serena Van Der Woodsen. Zoya va même jusqu'à lâcher la réplique "Je suis Chuck Bass", aux cas où les fans n'auraient pas remarquer la référence.