Gossip Girl, le reboot : un personnage de la série originale débarque (et on ne s'y attendait pas)

Depuis le mois de juillet, les abonnés de HBO Max peuvent découvrir aux Etats-Unis le reboot de Gossip Girl qui sera prochainement disponible en France sur Warner TV. On y retrouve une nouvelle génération d'étudiants de Constance Billard et l'épisode 4, disponible depuis la semaine dernière, nous réservait une surprise avec le retour d'un personnage de la série originale. Et franchement, on ne s'y attendait pas. Attention, cet article contient des spoilers.

Gossip Girl : Georgina et Milo dans la série originale

Gossip Girl, le reboot : Milo Sparks, le fils de Georgina, présent dans l'épisode 4

