Gossip Girl, le reboot : l'identité de Gossip Girl révélée dès l'épisode 1, voici pourquoi

Après 6 saisons et 121 épisodes, on découvrait dans le final de la série l'identité de Gossip Girl... et c'était la douche froide. Même bientôt 10 ans après la fin, personne n'a compris pourquoi les scénaristes ont décidé que Dan (Penn Badgley) se cachait derrière la célèbre blogueuse (alors qu'en fait, il était à l'origine prévu que Nate soit Gossip Girl). Mais pour le reboot qui vient d'être lancé aux US et qui sera bientôt dispo en France sur WarnerTV, pas de suspense. Aussi improbable que cela puisse paraître, la série a décidé de dévoiler l'identité de Gossip Girl dès le premier épisode.

L'identité de Gossip Girl déjà révélée et il s'agit de...

Dans le reboot de Gossip Girl, les personnages de la série originale existent bien et sont même mentionnés dans l'épisode 1. Cet épisode dévoile même comment Gossip Girl fait son retour, sous forme de compte Instagram cette fois (découvrez les autres changements du reboot comparé à la série originale).

C'est en fait un groupe de profs de Constance Billard, mené par Kate Keller (Tavi Gevinson), qui décide de faire renaître cette dernière. Pourquoi ? Pour calmer un peu les élèves qui se croient absolument tout permis. Afin de se venger et sur les conseils d'une prof et ancienne camarade de Blair, Serena et des autres, ils créent donc un compte au nom de Gossip Girl et épient leurs élèves pour mieux les humilier.