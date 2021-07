Gossip Girl: Nate a failli être Gossip Girl et un scénariste explique pourquoi ils ont changé d'avis

Au fil de ses 6 saisons, Gossip Girl n'a pas toujours été très logique ou intelligente (la preuve avec 10 fois où la série n'avait aucun sens). L'une des plus grosses incohérences est sans aucun doute la révélation de l'identité de Gossip Girl qui n'était autre que Dan Humphrey, joué par Penn Badgley. Ce choix a divisé les fans et continue de faire parler, même chez les acteurs : Penn Badgley et Chace Crawford ont expliqué ne pas valider cette fin et Blake Lively s'en est moquée avec humour. Et dire qu'à l'origine, c'était un tout autre personnage qui devait se cacher derrière la blogueuse.

Pourquoi Nate n'a finalement pas été Gossip Girl

Au tout début de Gossip Girl, c'est Eric (Connor Paolo) qui devait être Gossip Girl. Une idée rapidement abandonnée puisque les fans se doutaient que le frère de Serena (Blake Lively) se cachait derrière le blog. On sait aussi que par la suite, les scénaristes avaient choisi Nate... et ça a duré un moment. Joshua Safran, créateur du reboot de la série et scénariste sur la série originale, a confié que Nate était considéré comme Gossip Girl par l'équipe jusqu'à la saison 5 soit la saison précédant la fin de la série. "Je pense que nous avions tous conclu que c'était Nate à la fin de la saison 4 et nous avons passé la saison 5 à ficeler ça. Si vous regardez les épisodes, il y a beaucoup d'indices qui pointent vers Nate" a-t-il expliqué à The Daily Beast.

Mais alors, pourquoi avoir changé d'avis au dernier moment et désigné Dan comme étant celui qui se cachait derrière le blog ? "Ce n'était pas aussi naturel qu'avec Dan. Avec Dan, c'était plus logique car il voulait trouver une façon d'entrer dans ce monde. Mais Nate n'avait jamais rien envoyé à Gossip Girl et si ça avait été Nate, c'était basé sur l'idée qu'il se sentait coupable d'avoir couché avec Serena donc il aurait créé un alter-ego pour révéler ça." a confié le boss du reboot. Espérons que la nouvelle série qui sera prochainement diffusée sur Warner TV en France nous réservera une révélation plus réussie.