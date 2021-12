Dexter saison 9 : New Blood, une suite nécessaire ? Notre avis sur le retour du tueur

Ça fait des années que ça dure et les producteurs ne semblent pas se lasser, contrairement à une partie du public. Les reboots/remakes/suites sont plus que jamais d'actualité. La semaine dernière, c'est Sex and the City qui revenait avec sa suite And Just Like That qui nous réservait un choc pour son premier épisode. En novembre, les Français ont aussi pu découvrir le reboot de Gossip Girl, sans les acteurs originaux cette fois. Alors qu'on ne s'y attendait pas forcément, Dexter aussi a fait son come-back, toujours avec Michael C. Hall dans le rôle principal.

Diffusée entre 2006 et 2013 sur Showtime aux Etats-Unis, Dexter a eu droit à de belles années et intrigues, même si on a souvent tendance à réduire la série à sa fin vraiment catastrophique. Mais avant cela, les aventures de cet expert de la police de jour et tueur en série la nuit nous avait scotché devant notre écran. Il y a 8 ans, nous avions laissé Dexter face à un changement de vie : après la mort de sa soeur Debra (Jennifer Carpenter, de retour elle aussi dans cette nouvelle saison), Dex abandonnait son fils Harrison à Hannah (Yvonne Strahovski) et faisait croire à sa mort. On découvrait ensuite qu'il était devenu... bûcheron. Une fin largement moquée qui est restée en travers de la gorge de nombreux fans.

Dexter : New Blood, ça raconte quoi ?

10 ans ont passé depuis que Dexter Morgan a fait croire à sa mort. Il se fait désormais appeler Jim Lindsay et a trouvé refuge à Iron Lake, une petite ville paumée. Il a construit une nouvelle vie tranquille et n'a plus tué depuis son départ de Miami. Mais sa sage résolution va être bouleversée. Pour ne rien arranger, son fils Harrison va retrouver sa trace et le forcer à faire face à son passé.