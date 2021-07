Dexter saison 9 : surprise, Debra va elle aussi revenir dans la suite

Des retours qui interrogent

Pour rappel, il ne s'agira pas du seul retour d'entre les morts cette année. On le sait depuis plusieurs semaines maintenant, John Lithgow va lui aussi reprendre son rôle du Trinity Killer (le tueur responsable de la mort de Rita en saison 4), pourtant tué par Dexter. Néanmoins, rassurez-vous, même si le comédien a récemment confié à Deadline que cette suite "sera complètement différente de la série d'origine", les scénaristes ne vont pas ressusciter tout le monde.

A en croire ses propos, la présence du Trinity Killer cette année ne sera en réalité qu'un simple caméo : "le tournage n'a duré qu'un après-midi". Autrement dit, cela ouvre clairement la porte à une apparition sous forme de flashback ou vision, et non à un nouveau face-à-face entre les deux personnages.

Pfiou ! Un peu plus et on s'attendait à un crossover avec The Walking Dead.