Dexter saison 9 : la suite sera "plus sombre", de nombreux personnages cultes de retour

Le monde des séries n'est jamais à court de surprises. Showtime a récemment officialisé la nouvelle, Dexter va prochainement revenir à la télévision avec une saison 9 inédite. Malheureusement, malgré la mise en ligne d'un teaser, peu d'informations sont actuellement connues sur ce projet.

Tout ce que l'on sait, c'est que Michael C. Hall sera bien évidemment de retour, que cette saison 9 fera office de suite à la précédente (il ne s'agira donc pas d'un remake) et que l'on changera de décors puisque l'on quittera la Floride pour l'Etat de New York. Vous n'êtes pas encore hypé ? Vous avez tort d'après Jamie Chung.

Une suite "plus sombre"

La comédienne - petite nouvelle dans cet univers qui incarnera une podcasteuse spécialisée dans les affaires criminelles, a en effet profité d'une interview accordée à People pour teaser ces nouveaux épisodes. Et selon Jamie Chung, "La saison 9 devrait satisfaire l'appétit de tout le monde. Surtout si vous êtes un fan de Dexter".

Elle n'a logiquement rien dévoilé de spécifique, mais elle a tout de même confié ceci, "La série est vieille de plus de dix ans, donc il y a forcément une vibe différente vis-à-vis de la façon dont la série est tournée aujourd'hui, notamment du côté de son esthétisme. Je pense que c'est un peu plus sombre".

Dexter en danger

Difficile de savoir ce qu'elle entend par là, mais on peut tout de même s'attendre à voir un Dexter en difficulté. Jamie Chung l'a rappelé, en plus d'être exilé de sa ville natale, "L'intrigue prendra place dans une région de New York", le tueur en série vivra toujours avec une certaine épée de Damoclès au-dessus de sa tête, "Il se cache". De qui ? Là encore, elle n'a rien spoilé, mais elle a précisé, "Il va y avoir de nouveaux visages, mais également beaucoup de visages familiers".

De là à penser que les anciens amis de Dexter seront désormais sur ses traces pour le capturer...