Dexter saison 9 : le tueur en série de retour, il se dévoile enfin dans un teaser

Une carrière de bûcheron, ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. Alors que l'on quittait le personnage de Michael C. Hall en train de couper du bois en 2013 lors du final de la saison 8 de Dexter, le plus célèbre des tueurs en série va finalement de nouveau changer de vie à l'occasion d'une saison 9 inédite, attendue cette année sur Showtime aux USA.

Dexter se dévoile enfin

A l'heure actuelle, peu d'informations sont encore connues sur cette suite chaperonnée par Clyde Phillips, le showrunneur des premières saisons. Tout ce que l'on sait, c'est que l'intrigue ne se déroulera ni en Floride, ni en Oregon, mais dans une ville fictive de l'Etat de New York, et que Dexter profitera de son passage dans la région pour rencontrer un maire très spécial, qui cacherait un terrible secret. Autrement dit, malgré une perte de repères côté décors, le concept restera le même.

Au final, la seule certitude à ce jour, c'est que 8 ans après la première fin de la série, Dexter a repris du poil de la bête. On peut le découvrir dans un premier véritable teaser qui le met en scène, le frère de Debra (qui ne sera logiquement pas de la partie), apparaît en effet rasé avec des cheveux coupés, et surtout, de nouveau souriant. Et attention, on ne parle pas de son sourire de façade habituellement utilisé pour s'intégrer dans la société, mais bien celui de son "Dark Passenger", toujours joueur, qui ne l'a visiblement pas abandonné depuis toutes ces années. Vous les sentez venir les litres de sang ?

Composée de 10 épisodes, la saison 9 de Dexter sera diffusée à l'automne 2021 sur Showtime.